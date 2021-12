El xef de Llívia del restaurant l’Ambassade, Albert Boronat, ha representant la cuina cerdana de fusió amb la francesa a un dels principals esdeveniments gastronomia de l’estat i d’Euskadi, el San Sebastian Gastronomika. Boronat, acompanyat de la xef Mélina Allair, va participar a l’esdeveniment en qualitat de convidat per l’organització, conjuntament amb altres quatre cuiners més. El cuiner de Llívia va ser l’encarregat de preparar el plat principal de la inauguració de les jornades i, per a l’ocasió, va elaborar una de les seves especialitats: la llebre a la royale. La XXIIIa edició de la San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque 2021 estava dedicada a la cuina francesa, motiu pel qual els organitzadors van convidar el xef llivienc Boronat, el qual ha forjat la seva formació gastronòmica en reputats restaurants de l’estat francès. L’endemà de la inauguració, Boronat també es va fer càrrec del dinar-buffet a la zona VIP per a seixanta persones, segons han explicat des de Llívia, i va elaborar una selecció de productes en la qual hi havia una mostra de pâtés en croûte, galantines, foie gras, jambon persillé, que va batejar amb el nom d’Elegant xarcuteria a la francesa. Segons ha explicat el mateix Albert Boronat, «aquesta va ser una gran oportunitat per a mi. I més si pots participar en una iniciativa gastronòmica d’aquest nivell, fent-ho com a abanderat de la cuina francesa a l’Estat. És una experiència que valoro molt satisfactòria».

Albert Boronat va guanyar la selecció espanyola del Bocuse d’Or i va quedar quart classificat al Campionat Mundial de del plat Lièvre à la Royale. El cuiner, de 42 anys, està establert a Llívia des de l’any 2014. Anteriorment en va passar més de 20 coneixent la cuina francesa al costat d’Alain Ducasse, al seu restaurant de Mònaco, París o Gstaad. Ambaixador de la Cerdanya Fa un any Boronat va participar a la fase final europea del concurs Bocusse d’Or 2020 en representació de l’estat espanyol. Ho va fer en qualitat de guanyador, l’any anterior, del concurs en la convocatòria per a cuiners de l’estat. El xef va competir a Tallinn, a Estònia, amb els millors xefs del continent. Ja llavors, Boronat va voler mostrar al jurat del concurs els productes propis de la Cerdanya. En aquest sentit, el cuiner de Llívia va remarcar: «com deia en Josep Pla, el que hem de fer és posar la regió al plat, i en aquest cas hi posarem la Cerdanya amb tots els honors... en aquests moments Llívia, que com diuen els locals, i jo ho soc de cor, és la capital del món».