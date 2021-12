L’Ajuntament de la Seu ha dut a terme fins aquest cap de setmana una nova campanya de conscienciació específica per a les persones fumadores per tal que no embrutin els carrers. La nova acció va dirigida a la població fumadora de la ciutat i ha consistit en la realització d’enquestes per tal de conscienciar els fumadors sobre la importància que les burilles no acabin a terra. Aquestes enquestes les han fetes a peu de carrer educadors ambientals. L’estudi ha de permetre conscienciar la població fumadora «de les greus conseqüències ambientals i econòmiques generades per les burilles quan acaben a terra i al medi natural, i, alhora, conèixer i recollir els hàbits de la població fumadora», segons l’Ajuntament. Els enquestadors han regalat un cendrer de butxaca als fumadors que han contestat l’enquesta.