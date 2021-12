Tal com van anunciar les dues estacions dimecres passat en l’acte de presentació de la temporada d’esquí del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, La Molina i Masella estrenen aquest pont de la Puríssima el domini conjunt Alp 2500, el qual permet esquiar en els dos dominis per l’única connexió esquiable al cim de la Tosa. Això permet a les dues estacions oferir un domini conjunt de 145 quilòmetres esquiables, 120 dels quals ja seran operatius aquests dies. Així, el domini Alp 2500 ofereix 26 remuntadors oberts, 103 pistes trepitjades i preparades per als descensos, una xarxa de circuits de 120 quilòmetres i el 100% del desnivell obert, amb una baixada total de 937 metres des dels 2.537 metres d’altura del Niu de l’Àliga fins a l’entorn dels 1.600 de les bases de les estacions. Les nevades de l’última setmana han permès a les estacions oferir gruixos que van dels 30 cm als més de 50 cm de la cota superior.