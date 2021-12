L’Ajuntament de la Seu ha anunciat la repetició del format adaptat a la pandèmia del programa de Nadal El Món Màgic de les Muntanyes, el qual proposarà aquest any un cartell de 70 activitats. D’aquesta programació, prop d’una trentena d’activitats estaran adreçades als infants i als joves, i es faran del 4 de desembre al 6 de gener del 2022.

Els infants seran els principals protagonistes de la programació del Món Màgic de les Muntanyes, segons ha remarcat l’Ajuntament. Així, entre les més de 25 activitats adreçades a infants i joves, destaca la que tindrà lloc el diumenge dia 12 de desembre, amb la qual els nens podran anar a buscar els tions al pla de les Forques. Per participar-hi cal fer una inscripció prèvia. Igualment, el dia 24 de desembre, de cinc de la tarda a vuit del vespre, se celebrarà el tradicional Tió de la Freita al Parc del Cadí, amb la presència de minairons i escrofus, acompanyat de música en directe i l’escalfor de la màgia de la nit de Nadal.

El dia 5 de gener, a les nou del matí, els nens tindran un despertar màgic i a la tarda se celebrarà la cavalcada de Reis i la benvinguda del Sr. Pipa, amb un recorregut pels carrers de la ciutat que finalitzarà a la plaça de Joan Sansa amb la recollida de cartes, segons ha explicat el mateix consistori. El programa inclou altres propostes familiars com l’app del joc dels minairons i la recepta de la galeta màgica, que aquest any serà de xocolata. La recepta, de la pastisseria Cadí de la Seu d’Urgell, es pot trobar en el programa del Món Màgic de les Muntanyes. L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha argumentat que «el Nadal a la Seu d’Urgell és sinònim del Món Màgic de les Muntanyes, un esdeveniment molt important a la nostra ciutat; si l’any passat, a causa de la pandèmia, vam haver de fer un seguit de modificacions que van consistir a traslladar tota l’activitat al carrer, i van obtenir una molt bona acceptació per part dels veïns i comerciants, enguany també repetirem el format, un format d’èxit, perquè dona molta vida als carrers». L’alcalde també ha remarcat que aquest any s’ha augmentat la il·luminació nadalenca.