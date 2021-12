Llívia vol millorar l’abastament d’aigua al poble, especialment a l’estiu quan creix la població triplicant el número d’habitants en temps d’escassetat hidrològica. Per fer-ho ha encarat un projecte que té com a objectiu posar al dia el rec d’Angustrina, una de les sèquies històriques de la vila. El projecte no tan sols contempla la renovació física del rec amb una actuació d’obres sobre el terreny sinó que també la modernització dels estatuts que regulen la comunitat de regants, els quals son de l’any 1894.

Segons ha informat l’Ajuntament, la comunitat de regants del canal d’Angostrina, presidida pel mateix consistori, s’ha proposat «revitalitzar l’associació». Així, els regants pretenen millorar l’ús d’aquest canal que podria prestar servei a 76 hectàrees de terrenys dins del terme municipal de Llívia, entre camps, parcel·les, prats, finques i jardins. Segons ha remarcat l’Ajuntament, actualment, «només 12 regants aprofiten l’aigua d’una instal·lació que necessita un condicionament». Amb aquesta finalitat, la junta de la comunitat s’ha reunit a la casa consistorial. El secretari de l’entitat, Carles Moner, ha explicat que el primer pas acordat ha estat la redacció d’uns nous estatuts que s’han aprovat de forma inicial i que seran exposats durant el termini de tres mesos per tal que tothom pugui informar-se i pugui presentar al·legacions, en el cas que així ho desitgi. Moner ha emfatitzat que «calia refer-los i posar-los al dia. Eren estatuts de l’any 1894 i en alguns dels seus apartats no complien els requisits que en l’actualitat s’exigeixen en la legalitat vigent». Amb els estatuts renovats l’entitat reclamarà la seva inscripció al registre d’entitats de la Generalitat i també a la Comunitat Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Els membres de la comunitat de regants també tenen la intenció de, posteriorment, confeccionar un padró d’usuaris, ja que ara aquesta és una informació que s’ha anat perdent al llarg del temps. El següent pas que vol fer l’entitat és aconseguir l’aprofitament total d’un canal que de l’1 d’octubre al 30 de juny pot abastir-se totalment de l’aigua que hi circula. En aquest sentit, tan sols durant l’estiu té algunes restriccions fixades en l’acord internacional del Tractat de Bayona de 1868. En aquest sentit, Moner haremarcat que «creiem que és molt important per a Llívia recuperar les funcions d’aquest canal. I l’Ajuntament hi està totalment d’acord i ens ha dit que ens hi ajudarà. Pensem en la quantitat d’aigua que avui es perd i que podria beneficiar a desenes de veïns si la infraestructura es trobés en bon estat. I ja fa anys que ens hi hauríem hagut de posar».

El canal arriba de la localitat veïna d’Angostrina i desemboca a tocar al riu Segre, més enllà de l’àrea de les Colomines, a un altre dels canals de Llívia, el de la Peixera del Molí, el qual és de la comunitat de regants d’Estaüja. El rec d’Angostrina presta servei a 76 hectàrees. Segons han calculat els tècnics de la comunitat, el seu estat requereix una inversió valorada en uns 140.000 euros. Els regants han decidit afrontar de moment una primera inversió de 70.000 euros. L’Ajuntament de Llívia s’ha compromès a buscar subvencions per tirar endavant aquest projecte «del qual els veïns del municipi en sortirien beneficiats», segons ha remarcat. El president de la junta de regants és l’alcalde de Llívia, Elies Nova, i el vicepresident Ramon Abellanet.