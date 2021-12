L’Ajuntament de la Seu considera que la ciutat és una de les més segures del país, segons ha conclòs de les dades aportades per part dels diferents cossos policials que actuen a la capital de l’Alt Urgell. El balanç policial de l’any apunta a la presència de 13 nous agents dels Mossos i la disminució dels fets delictius el 5,7%. Pel que fa a les detencions, han augmentat el 19,6% mentre que les infraccions administratives han augmentat el 42,8%. L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha considerat que «el balanç policial d’aquest darrer any ens torna a mostrar que la Seu continua sent un municipi molt segur, gràcies a la bona coordinació entre tots els cossos de seguretat que fan possible el seu màxim objectiu que és protegir a la ciutadania».