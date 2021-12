El vicepresident de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha declarat avui que “he reclamat a Renfe formalment i informalment la restitució del Tren Blanc” i ha posat de relleu que “la cancel·lació d’aquest servei és una demostració més que, més que mai, el traspàs de Rodalies és necessari”. Puigneró ha denunciat que ha estat “una decisió unilateral de Renfe” no reprendre aquest servei, després que la temporada passada no circulés com a conseqüència de la pandèmia.

Durant la temporada de neu, “aquesta línia l’utilitza molt gent i en aquests anys que ha estat funcionant ha estat una via per arribar a les pistes d’esquí des de Barcelona i altres municipis sense haver d’agafar el cotxe”, ha posat de manifest el vicepresident. “Per això demanem restablir aquesta línia com abans millor”, ha dit, i ha afegit que “és un exemple més de com el traspàs de 2009 va ser un traspàs fake, que no contemplava el que és realment la possibilitat per part de la Generalitat de gestionar íntegrament el servei de Rodalies”. El Tren Blanc, que permet connectar Barcelona i l’estació d’esquí de la Molina durant la temporada de neu, és un servei que potencia la mobilitat turística i l’activitat al Ripollès i la Cerdanya durant la temporada de neu, ha posat de relleu el vicepresident. És un servei semidirecte de l’R3 entre l’Hospitalet i Puigcerdà –un al matí i un a la tarda els caps de setmana i festius– que es presta des de fa uns 10 anys durant la temporada de neu.