Compromís per la Seu ha anunciat que el diputat i exregidor local Òscar Ordeig presentarà una esmena als propers pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022 per aconseguir que incloguin la redacció d’un projecte i la reforma integral de l’escola Albert Vives. Segons ha remarcat la formació a l’oposició municipal, el diputat al Parlament ha recordat que «l’escola fa més d’una dècada que espera les millores de les instal·lacions».

En aquest sentit, l’any 2008 el departament d’Educació ja va presentar un Pla de Viabilitat per a la reforma integral del centre, de la que avui encara no se n’ha executat cap fase, segons ha recordat el PSC de la Seu. El 2010 es a fer una actuació urgent a la teulada per evitar goteres, però des d’aleshores no s’ha fet res. El partit d’Ordeig ha remarcat que les instal·lacions de l’escola Albert Vives «ni tan sols disposen d’un ascensor per garantir l’accessibilitat de qualsevol alumne».