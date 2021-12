L’Espai Ermengol Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha organitzat per aquest mes de desembre un programa de dues visites guiades amb degustació inclosa dedicada a la ruta del formatge que hi ha dins del mateix equipament cultural. La primera visita es va fer aquest passat dimarts dia set de desembre i la segona, es farà el dijous 30 de desembre, a dos quarts de set la tarda. Les dues visites compten amb la participació de la guia local Pilar Aláez. Per participar-hi cal fer una inscripció prèvia a través del correu electrònic info@espaiermengol.cat El preu de l’entrada per persona és de 4,50 euros.