La circulació dels trens per la línia R3 ha quedat interrompuda entre la Molina i Puigcerdà des de dos quarts de nou de la nit d'aquest divendres a causa d'un arbre que ha caigut a les vies, segons ha informat la companyia ferroviària. La mateixa font explica que tècnics d'Adif, l'empresa que gestiona la infraestructura, s'estan desplaçant al punt de l'incident per retirar l'arbre i inspeccionar si ha causat danys a la infraestructura. Renfe gestiona un servei alternatiu per a dos trens afectats.

L'incident té lloc el mateix dia que el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha anunciat que aquest mateix cap de setmana Renfe reprendrà el servei del Tren Blanc de l'R3, després que l'anul·lés de manera unilateral. És un servei semidirecte que uneix l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà els dissabtes, diumenges i festius de la temporada de neu.