El Govern d’Andorra està disposat a estudiar totes les possibilitats per millorar el transport de turistes cap al Principat, una de les seves principals vies d’ingressos. Sota aquesta premissa, ha anunciat l’anàlisi d’un projecte que connectaria l’aeroport de la Seu d’Urgell amb Sant Julià de Lòria, la parròquia andorrana més al sud, mitjançant un telecabina.

La proposta parteix de la intenció de fer arribar turisme al Principat via aèria fins a la Seu d’Urgell i, després, facilitar l’arribada d’aquests visitants a Andorra sense haver de passar per la carretera, sovint col·lapsada durant les temporades altes de turisme. L’estudi del projecte, que ja ha encarregat el Govern d’Andorra, preveu inicialment la instal·lació d’un telecabina entre l’aeroport i Sant Julià de Lòria d’uns 15 quilòmetres de recorregut amb una capacitat de transport de mil persones per hora i unes 16.000 diàries. Una vegada a Sant Julià, la línia de transport ja passaria a ser terrestre amb un itinerari de tramvia d’uns set quilòmetres amb capacitat per a unes 5.400 persones per hora i més de 85.000 al dia, segons ha informat el Ministeri de la Presidència, Economia i Empresa.

Aquest segon tram uniria la parròquia de Sant Julià amb les centrals d’Andorra la Vella i Escaldes i, des d’aquí, connectar-se amb un nou telecabina que uniria el cor d’Andorra amb les parròquies altes on hi ha les pistes d’esquí.

La previsió del Govern andorrà seria una inversió per al tram entre l’aeroport de la Seu i Sant Julià de Lòria d’uns 111 milions d’euros, una despesa anual d’explotació i amortització d’uns 8 milions d’euros i uns ingressos també anuals d’1,8 milions d’euros, segons ha detallat el portal especialitzat en turisme d’esquí Nevasport. Els dirigents polítics del Principat compten que d’aquí a uns vuit anys la xarxa viària del país es col·lapsi amb un flux d’uns 400.0000 desplaçaments de vehicles privats al dia. De moment l’anàlisi està en fase d’estudi de viabilitat, sense data d’execució. No obstant això, l’estudi serveix al Govern d’Andorra per tenir constància que el projecte és viable tècnicament.