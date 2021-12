Els ajuntaments de la comarca són conscients de la problemàtica sobre l’accés a l’habitatge de primera residència i miren d’activar polítiques de promoció de nous pisos socials o rehabilitació d’habitatges de titularitat pública. Amb tot, la demanda és molt més gran que l’oferta i el ritme d’execució dels projectes no dona l’abast a les necessitats socials actuals. Així, l’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la licitació, a principis de l’any que ve, de les obres per a una promoció nova de 130 habitatges protegits. Els pisos, que es faran en diferents fases, s’aixecaran a la zona de la Closa de l’Àngel. Els pisos seran tant d’habitatge de protecció oficial com d’habitatge de preu concertat.

Seguint un altre model d’acció, l’Ajuntament de Ger ha posat a la venda deu parcel·les de titularitat municipal a meitat de preu del mercat, a uns 45.000 euros, amb la condició que els qui s’hi construeixin la casa hi visquin permanentment com a mínim quinze anys.