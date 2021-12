El Govern de la Generalitat ha instat els ajuntaments de la Cerdanya a activar mesures que facilitin l’accés a l’habitatge als seus primers residents, i en especial als joves, per tal d’equilibrar l’encariment del mercat immobiliari que comporta el turisme. Amb tot, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha avisat els alcaldes i dirigents comarcals de la Cerdanya que, si pretenen que la vall estigui de moda i atregui turisme, l’encariment del preu de l’habitatge és un factor al qual la comarca s’hi haurà d’acostumar.

Giró ha considerat que «és bastant impossible que tinguem una comarca viva econòmicament i que els preus siguin molt baixos; d’això n’hem de ser conscients». El conseller d’Economia, que recentment s’ha reunit amb representants de les administracions i la societat civil de la Cerdanya i el Pirineu, ha considerat que des de les administracions «hem d’ajudar a vigilar que això no es dispari, però com més atractiva és una zona més condiciona la llei de l’oferta i la demanda, amb tots els seus avantatges i inconvenients, i no cal pensar tan sols en l’Alt Pirineu sinó, per exemple, en el preu del metre quadrat en qualsevol lloc del món que tingui èxit. Així és l’economia de mercat». A través d’una jornada de debat, Giró ha remarcat als alcaldes que «el que hem de fer des del sector públic és ajudar que no hi hagi abusos i que això no converteixi en un impossible per a la gent jove l’accés a l’habitatge, tal com passa a Barcelona; els sous són tan baixos que sovint no arriben per poder llogar un pis, tot i tenir una feina... els ajuntaments i el Govern de Catalunya hem d’ajudar a pal·liar aquest problema, donar facilitats per aconseguir que aquesta diferència minvi; amb tot, insisteixo que es tracta d’una diferència que es produeix quan les coses van raonablement bé, si ningú no volgués venir al Pirineu, cosa que no és així, els preus de l’habitatge serien uns altres. Hem de trobar l’equilibri».

Fre a les llicències turístiques

Els ajuntaments de la Cerdanya regularan la creixent oferta de pisos turístics a través de modificacions dels respectius plantejaments urbanístics. Així ho han acordat amb la secretaria general d’Urbanisme en el transcurs d’un procés de trobades que es manté obert.

L’increment en els últims anys d’aquests allotjaments que passen desapercebuts per la població i que van sorgint enmig de les comunitats de veïns queda fora del control de les autoritats polítiques i tècniques, la qual cosa ha originat preocupació als mateixos ajuntaments que els han autoritzat. El repte acceptat pels alcaldes i el mateix Govern és, d’una banda, fer una diagnosi sobre els pisos turístics en cada municipi i, de l’altra, establir a través dels propis POUM el nombre màxim d’habitatges de lloguer turístic que pot tenir cada municipi.

Si bé no existeix una estadística oficial dels pisos turístics, des del Consell d’Alcaldes han apuntat que la xifra deu estar al voltant dels 2.200, de manera que, amb una capacitat mitjana de tres persones, eleva la capacitat d’acollida d’aquests visitants fins a les 6.600 persones, molt per sobre de la capacitat hotelera, d’uns 2.500 llits.

Una mitjana de preus de lloguer des de 1.200 euros al mes i 1.600 en temporada alta