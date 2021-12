L’Ajuntament de Puigcerdà ha començat les obres de remodelació de tota la ronda dels Torreons, des del passeig de la Séquia fins a la plaça de l’Estació. Es tracta d’un dels vials principals de Puigcerdà perquè dona accés als vehicles a la part nord de la vila i a equipaments com el Parc Shierbeck i l’Hospital de Cerdanya pel costat de llevant de la trama urbana. Les obres les executa l’empresa Pasquina amb un pressupost de 131.531 euros, que finança el mateix Ajuntament de Puigcerdà.

L’actuació s’ha iniciat amb l’aixecament de les tapes i embornals, el fresatge del ferm que hi ha, la instal·lació de la nova pavimentació amb aglomerat asfàltic i la renovació de la senyalització horitzontal, segons ha apuntat el mateix consistori. Així, si la meteorologia ho permet, les obres estaran acabades abans de Nadal. El projecte s’emmarca en un conjunt d’obres de pavimentació per valor de més de mig milió d’euros que l’Ajuntament ha adjudicat recentment. Així, a més de la ronda dels Torreons, el projecte també preveu actuacions a diversos carrers de la vila com ara l’Alfons I, entre Coronel Molera i Higini de Rivera, Higini de Rivera, Font d’en Lleres, davant del tanatori, Pont de Sant Martí i del Pas, camí antic de Llívia, el carrer de la Perxa, plaça Fort Adrià, la ronda Joan Maragall, el carrer de Pompeu Fabra i la cruïlla amb la carretera d’Age a la zona de la Creu.

Algunes actuacions s’executaran abans de Nadal i la resta a partir de la primavera, un cop finalitzada la temporada d’hivern.