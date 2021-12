La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) ha celebrat aquest dilluns a Alp la seva reunió plenària anual en un acte solemne que ha tingut la participació dels màxims representants de les regions pirinenques. En el marc d’aquesta reunió, van celebrar la primera reunió bilateral el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lehendakari basc, Iñigo Urkullu. Com a resultat de les trobades tècniques, els representants de les regions transfrontereres del Pirineu van instar les autoritats de la Unió Europea i dels estats espanyol i francès a establir una nova política de cooperació transfronterera per a futures crisis, ja que, segons van remarcar en el marc de la reunió plenària de la CTP, la crisi sanitària actual de la covid-19 ha provocat conseqüències especialment greus a les zones de frontera. En aquest punt, els delegats regionals van instar les autoritats estatals a reobrir de forma immediata els deu passos fronterers secundaris que encara estan tancats de la xarxa viària, des de fa un any, dos dels quals són de la Cerdanya.

Els delegats territorials participants al ple de la Comunitat de Treball dels Pirineus van signar una declaració en la qual reivindiquen a les autoritats europees i estatals la concepció de l’espai transfronterer com un espai de «gestió eficaç i de convivència», i van denunciar les encara nombroses traves administratives i burocràtiques per a una plena cooperació al voltant de les línies divisòries administratives.

La sessió d’aquest ens públic que reuneix les regions transfrontereres del Pirineu ha servit també perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, celebressin la seva primera trobada oficial des que el líder d’ERC ocupa el càrrec. Durant la reunió bilateral, els dos líders van acordar una pròxima visita d’Aragonès a Euskadi.

El ple de la CTP celebrat al Palau i Centre de Congressos va tenir la participació de representants de Catalunya, l’Aragó, Navarra, el País Basc, Occitània, la Nova Aquitània i Andorra i va servir perquè Catalunya traspassés al País Basc la presidència de l’ens, institució que ha liderat en els últims anys.

Entre les prioritats que marcaran ara les reunions tècniques de la CTP hi ha l’accés a les subvencions europees Next Generation, les quals han de permetre al Pirineu i les seves regions afrontar nous projectes de cooperació transfronterers.

Línies estratègiques

A la reunió plenària es van acordar «les orientacions estratègiques i polítiques del Consorci de la CTP basades en les propostes realitzades pel Comitè Executiu. Aquestes orientacions es recullen cada any en un document anomenat Declaració comuna de presidents, el qual se signa durant l’acte, segons el mateix organisme. Els eixos estratègics de la Comunitat de Treball dels Pirineus són el canvi climàtic, l’acció social especialment vers la joventut, la salut i la cultura, la connectivitat i l’accessibilitat en tots els vessants de la comunicació, així com esdevenir lobby sobre les institucions europees per tal que tinguin en compte les necessitats del Pirineu. En aquest context, la sessió plenària a Alp ha fet especial incidència en el debat sobre el medi ambient a través de l’Observatori pel Canvi Climàtic, un dels ens de la CTP. La coordinadora de l’Observatori, Eva Balaguer, va apuntar que els treballs de què disposen evidencien que el Pirineu és una zona «especialment vulnerable» als efectes del canvi climàtic, per la qual cosa cal que les administracions dels estats posin en marxa polítiques que els contraposin.

En aquest sentit, en els pròxims mesos, els òrgans executius de la CTP estudiaran les mesures concretes per afrontar aquests efectes del canvi climàtic, els quals se centraran en aspectes com ara els riscos naturals, que seran més habituals, la potenciació dels sistemes econòmics i socials del territori adaptats a l’ecosistema del Pirineu, la prestació de serveis a la població, entre d’altres, segons va remarcar Balaguer.