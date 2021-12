Aquestes setmanes prèvies a les festes de Nadal els minairons, acompanyats per un ‘escrofus’, és a dir un soldat de l’exèrcit del malvat Peirot, han iniciat les visites a les escoles de la Seu.

Els éssers mitològics del Pirineu han estat a les escoles Pau Claris, Albert Vives, la Valira i el col·legi La Salle, així com a les llars d’infants Els Minairons, Xics La Salle i Francesc Xavier. Segons ha explicat l’Ajuntament de la Seu, a cada centre educatiu els personatges de la mitologia pirinenca han recollit els desitjos dels alumnes d’educació primària i de zero a tres anys. En la visita d’aquest any, els minairons han repartit un punt de llibre on hi ha impresa la lletra de la cançó El picarol, escrita i composta per Daura Sons. La visita dels minairons s’emmarca en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes de la capital alt-urgellenca.