L’Ajuntament i les entitats de la Seu d’Urgell han preparat un programa amb una vintena d’activitats per sumar-se a la jornada solidària de La Marató de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, que se celebra aquest diumenge dia 19 de desembre. Així, a més dels actes que ja es van celebrar el cap de setmana passat, el programa es reactiva el dissabte dia 18, entre altres actes, amb una cercavila i ballada de gegants i grallers oferta per l’Associació de Geganters de la Seu que servirà per ambientar el mercat i carrers de la ciutat durant tot el matí; i un concert de Nadal pro a les set de la tarda a la sala Sant Domènec a càrrec de l’Orquestra de Cambra Cadí. L’endemà, diumenge, es farà una caminada popular amb sortida a la plaça del Centre Cívic, la plaça Soldevila, sota l’organització dels alumnes INEFC Pirineus i la col·laboració del Servei d’Esports de la Seu i Consell Esportiu de l’Alt Urgell.