Els operaris del parc natural del Cadí-Moixeró han portat a terme un projecte de manteniment i millora de les pistes forestals d’Estana que queden dins els límits de l’espai protegit, al terme municipal de Montellà i Martinet. Segons han explicat els responsables del mateix parc, «el manteniment de les pistes forestals del parc natural és una feina estratègica ja que són els eixos de comunicació principals utilitzats pel trànsit en vehicle de veïns, serveis d’emergències, ramaders i propietaris forestals». Des del parc han remarcat que la circulació en vehicle per les pistes està limitada: «Recordeu que la circulació amb vehicles només està permesa en casos autoritzats o en les pistes forestals principals on l’accés amb vehicle no estigui restringit. La multa per infringir la Llei 9/1995 va dels 300 als 3.000 euros».