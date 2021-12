El teatre del Casino Ceretà ja és un equipament municipal. L’Ajuntament i la junta directiva de l’associació del Casino han signat finalment l’operació de compra que van acordar ja l’any 2019. Una subvenció de la Diputació de Girona de mig milió d’euros ha permès el consistori reactivar l’operació i rubricar-la per un import total d’1.164.000 euros.

La compra del teatre permet a Puigcerdà tenir un equipament públic al centre de la vila per a la celebració d’activitats socials i culturals. Fins ara l’Ajuntament i l’associació del Casino tenien un acord pel qual l’entitat cedia el teatre al consistori un paquet de dies a l’any perquè hi realitzés actes públics. Ara la fórmula ja no serà necessària i, doncs, el consistori podrà comptar amb un nou escenari per a actes de gran format i, de retruc, alliberar d’activitats la sala de convencions del Museu Cerdà, espai que ha servit per acollir aquest tipus d’actes pràcticament de manera exclusiva. La necessitat de gaudir d’un nou recinte per a activitats de gran format havia empès l’Ajuntament a construir una sala d’actes polivalent al centre cívic i esportiu que està construint a la zona esportiva. Amb la compra del teatre del Casino, però, aquest projecte ha quedat descartat.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat la importància de l’operació no tan sols perquè el poble es dota d’un nou equipament al centre de la vila per a actes públics sinó que també perquè garanteix el manteniment i preservació d’un edifici històric de la vila que l’enllaça amb la seva trajectòria vital com a destí del primer estiueig de la burgesia catalana al segle XIX. Això és així perquè l’Associació del Casino Ceretà va néixer el 1860 unint famílies amb una llarga trajectòria a la capital cerdana. L’entitat la formen encara uns 200 membres d’una vuitantena de famílies. L’edifici, inaugurat el 1893, va ser epicentre de la vida cultural i social dels primers estiuejants que van impulsar l’ambient de les segones residències senyorials i, al final de l’estiu, la Festa de l’Estany. L’edifici original el va dissenyar l’arquitecte Calixte Freixa. L’any 1904, però, un incendi el va afectar greument i va obligar els seus propietaris a fer-ne una reconstrucció, la qual va anar a càrrec de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà. En aquesta remodelació es van afegir nous elements d’estil passant del neoclàssic inicial a un to eclèctic. Durant la Guerra Civil Espanyola, la CNT-FAI va confiscar l’immoble, però posteriorment va tornar al poble, i més tard el va comprar aquesta associació.

La compra per part de l’Ajuntament no inclou la part posterior de l’edifici, on hi ha locals de restauració i oci.