Llívia (Cerdanya) pretén convertir-se en una "illa sanitària" on els ramats que hi pasturen compleixin els mateixos requisits que es demanen a França. A través d'aquesta iniciativa volen resoldre les dificultats que han tingut en el darrer any per accedir a l'estiu amb els animals a la zona de Les Bulloses. I és que tot i que aquesta forest és propietat del municipi, es troba dins del territori administrat per l'estat francès i, per tant, es regeix per les seves normatives. Davant d'aquesta situació, els ramaders de la localitat han decidit impulsar un pla voluntari de prevenció i control, en el qual seran pioners a l'Estat. Aquest compta amb la implicació de la Generalitat a l'hora d'efectuar les anàlisis i altres proves veterinàries.

El programa està pensat per eradicar la Rinotraqueïtis Infecciosa Bovina (IBR) i el Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVD) i els ramaders de Llívia es convertiran en els primers de Catalunya i tot l'Estat en adoptar aquestes normes sanitàries, les quals són reconegudes i aplicades des de fa anys en diversos països com França. Els cinc productors del municipi cerdà, però, hauran de fer front als costos de la mesura, que passa per la compra de vacunes per animals amb un resultat negatiu d'aquestes patologies i el sacrifici del bestiar que estigui infectat. En aquest sentit, el ramader Venanci Agustí, ha explicat que les dades de les mostres analitzades recentment conclouen que l'afectació supera el 50% i que, en alguna explotació, ha arribat fins al 70%.

Agustí ha deixat clar que aquests virus no afecten el consum humà, tot i que ha dit que sí interfereixen en la producció dels animals. En el cas de l'IBR, es detecta amb una analítica de sang però pel BVD cal extreure una mostra del cartílag en el moment del naixement de l'animal. Pel que fa al sacrifici del bestiar infectat, ha explicat que tot plegat té un impacte econòmic i "emocional", ja que, ha detallat, en alguns casos es tracta de ramats històrics en què s'ha fet una tria per selecció natural d'aquells exemplars "més mansos, millors genèticament o que coneixen la muntanya".

La polèmica va sorgir la primavera passada, quan les autoritats franceses van alertar que només les vaques amb resultat negatiu d'IBR i que haguessin estat vacunades podrien creuar per territori francès durant la transhumància per arribar a Les Bulloses. L'argument per prohibir el pas dels animals es feia en aplicació de la normativa europea que impedeix la mobilitat del bestiar positiu d'aquesta infecció tot i haver estat vacunat prèviament. Després de les queixes dels ramaders, que no havien estat alertats amb antelació per cap administració, es va fer una excepció per un any tenint en compte que el lloc d'arribada era un terreny propietat del municipi de Llívia i amb la condició que tots els exemplars estiguessin vacunats.

Des de l'Ajuntament de Llívia, que va fer de mediador en el conflicte, es mostren satisfets amb l'acord assolit i s'han compromès a buscar una solució per als ramaders que són de fora de la localitat i tenen terres llogades o aprofiten pastures al municipi, sobretot durant la tardor. L'alcalde, Elies Nova, ha puntualitzat que es tracta d'un parell o tres de casos i que la solució passa per veure "com es pot obligar des de l'administració local" a aquests productors perquè segueixin la mateixa pauta i, així, "preservar l'esforç" dels ramaders que s'han acollit al pla voluntari de prevenció i control.