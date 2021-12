La Seu estrena aquest pròxim diumenge dia 19 de desembre, a les sis de la tarda, una nova edició de l’espectacle nadalenc propi de la ciutat El Rescat dels Minairons. Es tracta d’una obra de teatre que s’inspira en els tradicionals Pastorets però que centra la narració en els minairons com a protagonistes, i l’Ot, l’Urgell, el Peirot i els escrofus com a personatges principals. Així, El Rescat dels Minairons, que es posarà en escena cinc vegades, «és un espectacle vinculat amb el territori i a l’actualitat, dialoga amb diferents disciplines escèniques com la música en directe, el cant, l’animació d’objectes, el teatre físic i la dansa», segons ha emfatitzat el consistori. En aquesta tercera edició, la qual té 90 persones damunt l’escenari, s’hi han sumat diversos col·lectius i entitats de la ciutat, com el Club Social El Picot, el SRC, el Centre Claror i els Geganters de la Seu d’Urgell. Les representacions es faran a la sala d’actes del col·legi La Salle.