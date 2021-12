Els alumnes del centre INEFC Pirineus de la Seu d’Urgell han organitzat per a aquest diumenge 19 de desembre dues activitats esportives amb l’objectiu de col·laborar amb La Marató de TV3, que aquest any es dedica a la salut mental. La caminada solidària ofereix la possibilitat de participar en dos recorreguts: la llarga, d’onze quilòmetres amb arribada a l’ermita de Sant Antoni, i la curta, de vuit quilòmetres, que farà la volta a Alàs. La llarga s’iniciarà a les nou del matí i la curta començarà a les deu. Totes dues sortiran de la plaça de Soldevila, al centre cívic el Passeig, de la Seu. Per participar en qualsevol de les dues caminades cal fer un donatiu mínim de cinc euros. Les inscripcions es poden fer a través del codi QR del cartell d’aquest esdeveniment o el mateix dia abans de l’inici de cada caminada. L’altra proposta esportiva és un torneig de tennis taula, que tindrà lloc al Palau d’Esports, a les deu del matí.