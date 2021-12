L’Espai Ermengol Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha programat per al dijous dia 30 de desembre una visita guiada amb el formatge com a centre protagonista. La visita, que començarà a dos quarts de set de la tarda, tindrà la guia local Pilar Alàez, experta en patrimoni alt-urgellenc i cerdà. Per poder participar-hi cal fer una inscripció prèvia al correu info@espaiermengol.cat i fer un pagament de 4,5 euros. Segons ha remarcat l’Ajuntament, l’objectiu de l’activitat és donar a conèixer el contingut de la segona planta del museu dedicada al formatge. Es tracta d’una exposició monogràfica sobre l’elaboració del formatge i sobre els formatges urgellencs, entre els quals el de la Cooperativa Cadí.