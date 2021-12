Puigcerdà podria tenir l’any que ve una nova imatge emblemàtica que en substituiria una que ho és des de fa quasi vint anys. Una altra avaria a l’ascensor inclinat que dona accés al nucli antic ha fet decidir l’equip de govern municipal que el giny mecànic ja ha donat tot el que podia donar i, doncs, ha activat un nou projecte per substituir-lo. Els equips tècnics municipals estan estudiant quina és la solució més viable físicament i econòmicament per renovar el sistema de transport que comunica el veïnat de l’Estació, i el servei de Renfe, amb la plaça de l’Ajuntament i el nucli antic. Entre les opcions que té sobre la taula el consistori hi ha la de canviar de sistema per instal·lar-hi un trajecte amb escales mecàniques.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que l’Ajuntament està analitzant diverses opcions per renovar el servei de transport i que la possibilitat de posar-hi escales mecàniques topa, ara per ara, amb la voluntat que sigui quina sigui la fórmula triada asseguri l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, Piñeira ha explicat que si s’hi instal·lessin escales mecàniques serien amb algun doble sistema que permetés l’accés a tothom. L’equip de govern treballa amb la previsió que l’ascensor inclinat se substitueixi durant l’any que ve, per la qual cosa ja n’ha inclòs una partida en el pressupost municipal. De fet, el mateix alcalde ha remarcat que es tractarà d’una de les actuacions més importants del pròxim exercici.

L’ascensor inclinat, que té avaries periòdicament, es va instal·lar l’any 2003. Des de llavors ha prestat un servei que l’equip de govern considera que ha sobrepassat el considerat com a vida útil del giny. L’any passat l’Ajuntament va haver de renovar la maquinària per afrontar una nova avaria. Aquella actuació va suposar una inversió de 50.000 euros que va permetre instal·lar un sistema de calefacció intern que evita que la neu s’hi agafi. Una de les opcions que va estudiar en aquell moment el govern municipal per evitar les avaries durant l’hivern era recobrir el recorregut amb una mampara transparent, tal com va fer amb l’ascensor vertical.

Les últimes estimacions del mateix consistori fixen que l’ascensor inclinat transporta uns 80.000 viatgers al mes amb una mitjana de 9.000 viatges, una xifra que pot arribar a ser el doble durant les temporades de més afluència turística a Puigcerdà i la Cerdanya. L’ascensor inclinat de la plaça de l’Ajuntament fa un recorregut de 75 metres per remuntar un desnivell de 27 metres amb un pendent màxim del 44,5%. A la vila hi ha tres ascensors més, del tipus vertical, per ajudar a accedir al nucli antic: a continuació de l’inclinat fins a la mateixa plaça de l’Ajuntament i dos que comuniquen l’aparcament del Museu Cerdà amb el centre al costat est de la vila.

El trajecte actual en ascensor inclinat i amb un altre ascensor vertical amb boca superior a la plaça de l’Ajuntament és un dels atractius principals de la visita turística al centre de la vila. Molts turistes hi accedeixen per admirar el paisatge de la plana cerdana que es va obrint de mica en mica davant el finestral de l’ascensor a mesura que s’eleva i emergeix de les teulades. El recorregut acaba 75 metres més amunt del veïnat de l’Estació a la plaça de l’Ajuntament, la qual s’ha convertit arran de la reforma urbanística de fa deu anys en un mirador.