Oliana disposa d’un protocol d’actuació davant les violències sexuals als espais públics d’oci, el qual té com a objectiu reduir les violències sexuals i promoure espais lliures de sexisme al municipi. El procés d’elaboració del protocol ha estat possible gràcies a l’aposta política de l’Ajuntament d’Oliana, el treball desenvolupat per l’Observatori Noctàmbul@s, el suport econòmic i tècnic de l’Agència Catalana de la Joventut i la tasca com a referent al territori de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el SIAD Alt Urgell, segons ha informat el Consell Comarcal. El protocol parteix d’una àmplia diagnosi de la realitat per conèixer les violències sexuals que es donen en els entorns d’oci al municipi, i té «un pla d’actuació complet que ha sorgit del procés comunitari, i que preveu un total de vint-i-set accions a desenvolupar en els propers anys per construir un municipi més feminista, lliure i segur».