Quan fa gairebé un any del confinament perimetral a la Cerdanya, els sectors més perjudicats fan balanç del que va suposar la mesura. Tots coincideixen que no se'ls ha reparat tot el greuge viscut, després de perdre la temporada de Nadal i quedar-se sense reserves i neveres plenes. Reclamen més ajuts mentre encara hi ha sectors, com el de la distribució de la restauració, que no ha rebut ni un euro de la Generalitat. La neu i el bon ritme de reserves els porta a enfocar aquest Nadal amb més optimisme perquè la situació sanitària és diferent a fa un any, quan no hi havia vacunes. Remarquen que seguiran adaptant-se als protocols i que estan preparats per atendre els clients amb plenes garanties.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, recorda que les darreres vacances de Nadal van ser "molt difícils" i que el confinament perimetral de la comarca va provocar un "fort impacte econòmic i social". Un any després, assegura que els ajuts no han estat suficients i que aquesta no han "compensat" la disminució d'ingressos que hi va haver.

Per aquest motiu, ha explicat que diversos grups parlamentaris estan introduint esmenes al Senat a la llei de pressupostos de l'Estat per intentar que hi hagi més sectors que puguin entrar a les convocatòries d'ajut i així poder "pal·liar una mica més" els efectes de la mesura.

Piñeira ha detallat que la situació epidemiològica actual és diferent de la de fa un any i això fa, diu, que s'afrontin les festes amb "més optimisme" tot i que cal "no abaixar la guàrdia". També ha posat en valor la tasca feta pel sector turístic i la resta dels que generen activitat econòmica per fer front a la situació sanitària i ha assegurat que la comarca està "preparada" per assumir el volum de visitants que ha de venir. L'alcalde ha conclòs que necessiten el turisme per recuperar-se del Nadal de l'any passat i ha recordat que el consistori va obrir una convocatòria extraordinària de mil euros per establiment per ajudar als sectors més afectats pel tancament.

Per la seva banda, el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, afirma que el confinament de fa un any va deixar la comarca "absolutament aturada" i que la mesura va provocar una "sensació d'impotència" en tots els sectors econòmics. En aquest sentit, afegeix que no s'entenien "les aglomeracions al passeig de Gràcia de Barcelona" que es veien aquells dies, més enllà d'arribar a la conclusió que "era molt més fàcil tancar el destí que no l'origen". Pel que fa als ajuts, que quantifica en 1.500 euros per empresa, assegura que els van rebre com un "acudit" i insisteix a demanar que es calculin les pèrdues de març de 2020 a març de 2021 en comptes de fer-ho comparant de gener a desembre de 2020 respecte al 2019.

Armengol posa en valor el treball amb el sector turístic per posar en marxa, abans del confinament perimetral, la taula de la neu. En aquest marc es va crear un pla director per actuar davant d'un brot de covid-19 que es detectés a la comarca, en el qual hi estaven implicats tant les estacions d'esquí com els centres sanitaris i els Mossos d'Esquadra, l'hostaleria i la restauració i també sectors com el de la indústria i els transports. Un any després, aquest model ha servit de base per aplicar-lo a d'altres comarques pirinenques.

Respecte a la campanya nadalenca d'enguany, el president d'Empresariat Cerdanya ha dit que volen "ser optimistes" tenint en compte com avança la vacunació i les poques resistències que té la gent a ensenyar el certificat covid. Finalment, insisteix en la necessitat de combinar "salut i economia" per no tenir un 2022 amb dificultats. Així, conclou: "Hi haurà comerços que els costarà tornar a aixecar la persiana si hi ha un tancament afegit".

La Masella diu que les pèrdues de fa un any són "irrecuperables"

El responsable de comunicació de l'estació d'esquí de Masella, Ramon Boter, diu que els confinaments de la temporada passada van fer que fos "catastròfica", tant per les pistes com per la repercussió que té aquesta activitat al territori. Així, detalla que dels quatre mesos de neu, només es van poder gaudir tres setmanes sense restriccions de mobilitat per dins de Catalunya. Aquesta situació els va obligar a fer un ERTO i calculen que les pèrdues econòmiques van superar el milió d'euros. Enguany, però, es mostren optimistes amb l'arrencada de la temporada i les "ganes" de la gent per fer activitats a l'aire lliure.

Tot i que els nivells d'usuaris són equivalents als d'abans de la pandèmia, Boter assegura que les pèrdues generades durant el confinament són "irrecuperables" i que aquestes repercuteixen en les "inversions estratègiques" planificades pels pròxims anys. Així, ha dit que ha calgut frenar-les per poder "tapar els forats" de la temporada 2020-21. Finalment, ha detallat que els allotjaments de l'estació situats a peu de pistes rondaran la plena ocupació durant les festes nadalenques.