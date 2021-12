El pressupost de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per l'any 2022 arriba als 24,5 milions d'euros amb l'objectiu de donar cobertura als més "vulnerables" amb més habitatges i despesa social, contribuir a la recuperació econòmica i un pla d'inversions que prioritzarà l'INEFC Pirineus i la millora de la via pública". Així ho ha explicat el seu alcalde, Francesc Viaplana, que ha afegit que tot plegat es duu a terme gràcies a un "bon govern" que està "gestionant bé els recursos municipals i treballant per aconseguir recursos externs". En aquest sentit, ha remarcat que els comptes són "els més expansius del segle XXI", sobretot, gràcies a l'increment dels recursos provinents de subvencions, ja que els ingressos propis augmenten uns 780.000 euros.

Els comptes suposen un increment d'un terç respecte als de 2020 i suposen una "aposta clara" en les partides socials per fer front a la crisi sanitària actual, garantir la cohesió i la igualtat d'oportunitats, tal com ha explicat el vicealcalde i regidor d'Hisenda, Jordi Fàbrega.

Els detalls dels comptes

En aquest sentit, ha detallat que es construiran o rehabilitaran setze habitatges per a ús social, amb una inversió de gairebé dos milions d'euros que anirà a parar als deu pisos que s'han de fer a l'edifici de Cal Pensament i la compra i reforma de sis més a un immoble situat al carrer Iglesias Navarri. A més, ha dit que un 32% de la inversió l'assumeix l'empresa del tercer sector Hàbitat 3, en virtut del conveni signat amb ells aquest any 2021.

Pel que fa al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (CAPAU), s'incrementen en un 27% els recursos, sobretot per finançar el nou contracte programa que ha d'incrementar els serveis prestats i l'augment de les despeses del nou Servei d'Ajuda al Domicili amb l'empresa SUMAR. En aquest àmbit, també pujarà la despesa per la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) i el Pla de Transició al Treball (PTT) amb la nova modalitat de forestal; i l'inici del projecte dels Educadors de Carrer destinat al jovent.

INEFC Pirineus, clau

Pel que fa a l'educació universitària, es consolida el projecte d'INEFC Pirineus amb la construcció de l'edifici docent amb una inversió de 4.750.000 euros, dels quals un 19% es financen amb recursos propis del consistori. La resta, un 81%, prové de la subvenció compromesa per part de la Diputació de Lleida. Mentrestant, es mantenen o incrementen totes les partides per a la recuperació i la promoció econòmica, com ara les subvencions a autònoms o les de promoció del municipi i rehabilitació de façanes. També les vinculades als certàmens que converteixen la Seu d'Urgell en una "ciutat d'esdeveniments", i els que ho fan en l'àmbit esportiu. A més, es destina el 0’7% del pressupost a projectes solidaris i de cooperació i aquest any es suma una nova partida de 3.000 euros per a projectes solidaris locals.

Només 30 de cada 100 euros són de l'Ajuntament

D'altra banda, la partida d'inversions ascendeix a 7,5 milions d'euros, tot i que només 30 de cada 100 euros són recursos propis de l'ajuntament. Així, s'han aconseguit gairebé 4,4 milions en subvencions d'altres administracions. A més de les partides socials, de promoció econòmica i per a l'INEFC Pirineus, també es contemplen diverses intervencions a la via pública per un valor d'1,7 milions. D'aquests, 600.000 euros estan previstos per un pla de mobilitat que inclou els camins escolars i 313.286 més per l'arranjament del carrer Major i carrer Lluís de Sabater.

A part d'aquestes inversions, també es preveu adquirir un nou vehicle elèctric per a la policia municipal (amb la subvenció MOVES III), el canvi de les calderes a l'escola Albert Vives, l'adequació de la segona planta del centre cívic, seguir amb l'estudi i museïtzació de les restes arqueològiques del pati de les Monges, la col·locació d'uns urinaris públics al pàrquing del Dr. Peiró, la millora de l'accessibilitat del Claustre del Racionero i l'ampliació de la zona d'espai de les piscines municipals amb una nova piscina infantil, entre altres.