L’Ajuntament de Llívia vol fer del Museu Municipal de la Farmàcia Esteva un espai de referència a la Cerdanya pel que fa al turisme cultural i, alhora, esdevenir un centre de debat en aspectes com ara la Salut per l’especialització de l’equipament sobre el món de la farmàcia. Per això ha dissenyat un pla estratègic amb un horitzó d’aplicació amb dues etapes fins el 2025 i el 2030 que posa sobre la taula, entre d’altres objectius, l’ampliació de l’espai, i un aprofundiment en les temàtiques de la mateixa història de la farmàcia i la salut i l’excepcionalitat de Llívia com a territori d’un estat enclavat dins del d’un altre.

Així, un dels àmbits en els quals vol aprofundir el nou pla estratègic del Museu és el de la singularitat que té el municipi pel fet ser un enclavament dins el territori administrat per França. Sobre aquest eix temàtic, el director del Museu, Gerard Cunill, ha dit que s’ha constatat que una part dels visitants volen conèixer aquesta història i reconeix que és «sorprenent» que a l’actual museografia s’hi passi de «puntetes» pel tractat dels Pirineus quan «és el millor lloc on explicar-ho». D’aquesta manera, l’objectiu de l’Ajuntament és traslladar les memòries de la població sobre la frontera i reflexionar sobre els problemes que comporta i com aquests es poden millorar. D’altra banda, el Museu de Llívia vol aprofitar que compta amb més d’un miler d’objectes de farmàcia, sobretot de l’Esteva però també de la Martí de Puigcerdà, per explicar l’evolució de la salut a la comarca. D’aquesta manera, pretén contribuir al benestar de les persones i millorar l’experiència de visita. Aquesta és una altra de les accions previstes en el Pla Estratègic 2021-25, que també vol apostar per la digitalització i la funció social de les instal·lacions, entre d’altres. Més enllà d’aquesta etapa, amb un horitzó al 2030, es planteja una ampliació de les actuals dependències, que ara per ara són compartides amb el consistori. Tot plegat, amb l’objectiu de convertir-se en un «motor» de creació i cultura a la Cerdanya. Cunill ha explicat que el públic demana una experiència més «immersiva» en l’espai dedicat a l’antiga Farmàcia Esteva i creu que amb un nou relat de l’exposició permanent es pot contribuir a fer reflexionar als visitants sobre la seva pròpia salut. En aquest sentit, ha detallat que disposen d’un fons de productes farmacèutics que permet conèixer l’evolució de la medicina des del segle XVIII fins a l’actualitat. El tercer gran eix serà el passat romà i els jaciments Després del món de la Salut i la Farmàcia i la singularitat política com a enclavament, el tercer gran eix del Museu Municipal de Llívia serà el del llegat romà del municipi. El pla estratègic també inclou la promoció dels continguts relacionats amb el jaciment del Fòrum Romà que encara s’està excavant davant de l’església així com el del castell. En aquest àmbit, el Museu vol esdevenir també un espai de debat i centre d’activitats. El Museu rep uns 15.000 visitants a l’any.