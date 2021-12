Els veïns de la Seu disposen des d’aquesta setmana d’una nova eina digital que els facilita l’actuació ràpida en cas de patir o trobar algú que pateix una aturada cardiorespiratòria. Es tracta d’una App, que ja es pot descarregar a la botiga de Google Play per a dispositius Android, que geolocalitza els divuit desfibriladors (DEA) que hi ha a la Seu, indica quin és el més proper del lloc de l’incident i ofereix un manual d’utilització de l’aparell a fi efecte de poder reanimar l’afectat per l’atac de cor.

La nova App es diu Actua i ha estat dissenyada i programada pels alumnes de tercer d’ESO de l’Institut la Valira i de l’aula de la GEDC de la capital alt urgellenca en el marc d’un programa de desenvolupament digital que ja suma quatre aplicacions en els últims cursos. L’aplicació Actua ha estat desenvolupada en coordinació amb l’Hospital de la Seu, personal mèdic del qual han assessorat els alumnes.

Els estudiants que han fet el projecte s’han dividit en equips de treball per àmbits d’actuació, de manera que, per exemple, s’han centrat en primers auxilis, informació sanitària, difusió i promoció de l’App, us dels desfibriladors o redacció de textos en els quatre idiomes en què es pot utilitzar, català, castellà, anglès i francès. El portaveu dels alumnes Lluc Grané ha explicat que «l’aplicació és molt senzilla d’utilitzar, presenta pocs botons perquè tothom la pugui utilitzar; volíem que fos una aplicació que pogués tenir tothom i així fer de la Seu una ciutat encara més cardioprotegida».

.El tutor dels alumnes, Marc Llovera, ha remarcat que el procés de treball, pensat perquè els joves es coordinin «com una veritable empresa», ha estat especialment difícil per les dificultats de la pandèmia, les quals van obligar la meitat dels estudiants a treballar moltes setmanes des de casa. Llovera ha apuntat que un dels objectius del treball és que no quedi en el marc exclusiu del centre sinó que s’hi impliqui altres institucions, administracions o experts per la qual cosa hi han pres part diversos tècnics. Els alumnes no han descartat que l’App s’ampliï en els pròxims mesos a la resta de l’Alt Urgell.