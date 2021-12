L’expresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell Jesús Fierro ha estat nomenat aquesta setmana nou director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral en substitució d’Albert Alins. Nascut a Tremp l’any 1961, Jesús Fierro és graduat en Direcció d’Empreses Tecnològiques per la URL.

Igualment, a més d’estar al capdavant de l’ens comarcal alt-urgellenc entre els anys 2007 i 2019, també va ser regidor i tinent d’alcalde de l’ajuntament de la Seu d’Urgell des de 2003 i fins a la passada legislatura. Al consistori va ocupar àrees de responsabilitat de governació, hisenda, urbanisme i policia municipal. En aquest període també va ser president del Grup d’Acció Local (Leader) Alt Urgell - Cerdanya. A més, va ser diputat a la Diputació de Lleida entre 2003 i 2007.

Prèviament, també ha exercit càrrecs de direcció a l’empresa privada. El nou alt càrrec de la Generalitat també ha estat vinculat durant molts anys al món del bàsquet, esport amb una gran tradició a la capital alt-urgellenca, inicialment com a jugador, després com entrenador i també com a membre de la junta directiva.