L'Ajuntament de Puigcerdà té previst recuperar el Casal d'Avis Sant Domènec en un nou emplaçament i que aquest espai estigui habilitat de forma provisional durant el primer trimestre de 2022. Arran de la pandèmia, les instal·lacions van haver de tancar i, posteriorment, s'han dut a terme obres per ampliar la Biblioteca Comtat de Cerdanya en aquestes dependències. Des del mes de març passat, una part dels usuaris del casal, concretament el grup de dones que fan labors, disposen d'una sala al Museu Cerdà. Tot i estar satisfetes amb aquesta solució, volen tornar a comptar amb un equipament de característiques similars als que tenien on puguin anar-hi els homes i es puguin dur a terme el gruix d'activitats que s'hi feien.

Els plans inicials del consistori de la capital cerdana passaven per reobrir el casal d'avis en un espai situat dins el Casino Ceretà, a l'antiga discoteca Gatzara. Aquesta proposta "no acabava de suscitar consens", segons va explicar l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, en el ple municipal d'aquest mes de desembre. Per aquest motiu, es treballa per oferir un espai alternatiu i que aquest pugui començar a funcionar de manera provisional durant el primer trimestre de l'any que ve.

Les usuàries de l'equipament, però, lamenten que el projecte no es concreti. "No veiem que es mogui res ni que ens ofereixen un altre local", explica Maria Carme Mollà, que afegeix: "No som nosaltres soles, són tots els avis de Puigcerdà". Així, diu que els homes només poden sortir al carrer durant les hores de sol o han de trobar-se en bars. Per tot plegat, aquesta tardor van entrar una instància a l'ajuntament per demanar explicacions i reivindicar un nou espai per al casal.

Pel que fa a la sala del Museu Cerdà on hi van, les usuàries han detallat que ho han de fer en diferents grups i que necessitarien més llum per cosir. Ana Molina diu que tot i que hi estan molt bé, no és l'espai que necessiten. Així, creuen que el nou casal hauria d'estar al centre de la localitat i comptar amb els mateixos serveis que tenien a les antigues dependències, a les quals hi anaven unes 300 persones.