La delegació d’ERC a l’Alt Pirineu i l’Aran ha emès un comunicat en el qual es mostra satisfeta per la dotació pressupostària que el Govern de l’estat espanyol destinarà a la vegueria en el marc de la previsió econòmica per l’any 2022. Així, ERC ha apuntat que «tot i que no són uns pressupostos generals que satisfan a Esquerra Republicana, el senador Miquel Caminal s’ha mostrat satisfet amb l’increment aconseguit per les comarques pirinenques» i n’ha destacat projectes com ara l’execució de la rotonda de Montferrer, a l’Alt Urgell o l’estudi de les repercussions socials i econòmiques de les afeccions de l’Embassament de Rialp i de viabilitat i priorització de les mesures pal·liatives. Des d’ERC han apuntat que «creiem que era necessari assolir acords en el marc dels pressupostos generals de l’Estat per fer front a la recuperació de la pandèmia».