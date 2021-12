El col·lectiu de jubilats del sindicat CCOO de l’Alt Urgell ha enviat una demanda a l’Ajuntament de la Seu perquè intercedeixi amb la companyia elèctrica Peusa en una petició de millors condicions de servei en el marc de l’encariment dels preus. Així, els padrins han instat l’Ajuntament a «establir un conveni per pal·liar les situacions de pobresa energètica, amb fons a càrrec de PEUSA, dels pressupostos municipals i dels ajuts i subvencions que es puguin comprometre de la generalitat de Catalunya» i a «treballar amb PEUSA per explicar els temes de facturació de l’electricitat de forma entenedora per tothom».