L’Ajuntament de la Seu ha aprovat un pressupost municipal per l’any 2022 que de 19.530.782 euros, i un de global de 24.500.000 euros. Sobre aquesta previsió econòmica, l’alcalde, Francesc Viaplana, ha explicat que el pressupost municipal «té tres objectius que són: la cobertura dels més vulnerables, amb més despesa social i una forta aposta per l’habitatge social, la recuperació econòmica i promoció de la ciutat, i un important Pla d’Inversions on es donarà total prioritat al projecte d’INEFC Pirineus i a la millora de la via pública». Viaplana hi ha afegit que aquests objectius es porten a terme gràcies a «un bon govern, és a dir, gestionant bé els recursos municipals i treballant per aconseguir recursos externs». L’equip de govern ha remarcat que «és el pressupost més expansiu de tot el segle XXI, tant pel que fa al propi Ajuntament de la Seu d’Urgell, com per les empreses municipals, amb un increment, respecte al 2020, del 33%».