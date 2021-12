L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha iniciat un projecte urbanístic per convertir la plaça Major de Bor, que actualment és una cruïlla amb un espai tancat al trànsit, en un entorn humanitzat que realment serveixi de punt de trobada dels veïns.

El projecte, que ja està en marxa, inclou la renovació íntegra de la plaça Major i de la xarxa viària que la travessa, així com la millora de la seva connexió amb la plaça de Pere Pons, segons ha explicat el mateix Ajuntament. Així, l’objectiu principal del projecte és «recuperar l’ús de la plaça Major com a espai de trobada del veïnat i per donar protagonisme a les persones respecte als vehicles». L’actuació preveu la recuperació de la plaça com a zona verda per tal que propiciï un entorn per seure-hi i observar l’entorn paisatgístic que envolta Bor i gaudir de la flora i fauna autòctona, segons ha detallat el consistori. Igualment, el projecte planteja la nova plaça com un espai que convidi al joc lliure dels infants amb una zona protegida del trànsit rodat i envoltat d’espais per seure i de vegetació diversa, amb un gran arbre al centre. El projecte manté el traçat del carrer de la Fou i el camí de Pedra, que amb el seu traçat fent un revolt ajuda a reduir la velocitat dels vehicles, segons l’explicació del mateix Ajuntament.

Un dels altres objectius del projecte és «connectar la plaça Major i la plaça de Pere Pons per fomentar la connexió dels usos i activitats que s’hi produeixin i fer que els habitants es facin seus els dos espais per igual». D’aquesta manera, el poble guanyarà una zona central humanitzada que variarà l’actual distribució dedicada exclusivament al trànsit. El projecte urbanístic inclourà la col·locació de diversos elements urbans com ara arbres, fanals o pilones per delimitar les zones destinades a vianants i a cotxes i evitar l’estacionament de vehicles. El pressupost de l’obra de remodelació de la plaça Major de Bor és de 308.821 euros i està finançat entre l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i el Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, en la seva anualitat 2019. Les obres tenen un termini d’execució d’uns quatre mesos.