El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de la Seu ha argumentat el seu vot en contra dels pressupostos aprovats per l’equip de govern afirmant que no responen a les necessitats de la capital alt-urgellenca. Així, des del grup de Compromís han apuntat que el pressupost «no aporta un projecte ferm a futur per a la nostra ciutat. El tema principal que hauria d’haver afrontat aquests comptes és el de la reactivació econòmica. La Seu i la comarca lideren el rànquing negatiu en quasi tots els indicadors socioeconòmics tal com ho reflecteix l’Idescat. Des de l’equip de govern no es dona cap resposta al respecte, més enllà de la construcció de l’edifici de l’INEF». Per altra banda, Compromís per la Seu ha criticat que en el pressupost aprovat per aquest nou any les despeses fixes suposen el 88% del total, i queda només el 12% per fer polítiques de promoció econòmica, serveis socials, cultura o festes.