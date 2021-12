La cursa Sant Silvestre de Puigcerdà 2021 tancarà el calendari esportiu del municipi aquest proper 31 de desembre amb una prova popular que, en aquesta ocasió, donarà el 10% de la recaptació per les inscripcions a la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Segons ha anunciat l’Ajuntament, la Sant Silvestre 2021 comptarà amb diverses curses dividides en tres categories: curses Mini per a infants d’entre zero i quatre anys, curses Infantils per a infants d’entre cinc i catorze anys i la cursa de cinc quilòmetres per a corredors i corredores a partir de 15 anys. Les inscripcions es poden fer fins el dijous dia 29 de desembre al portal web de l’Ajuntament, www.puigcerda.cat/santsilvestre2. La cursa de cinc quilòmetres sortirà a les deu del matí de la plaça de Santa Maria i finalitzarà al Poliesportiu.