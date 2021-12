La Seu d’Urgell ha xifrat en 4.650 euros la recaptació aconseguida aquest any amb les activitats organitzades per la 30a edició de La Marató de TV3, que enguany tenia com a lema «La Marató que trenca murs». Segons ha informat l’Ajuntament, aquests diners, obtinguts gràcies a la participació de la societat urgellenca en una vintena d’activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, es destinaran a millorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades per problemes de salut mental. Des del consistori, però, han apuntat que per tancar definitivament el recompte encara falta celebrar el concert de Reis de la coral Signum, així com sumar l’import final de l’urna solidària que fins a la festivitat de Reis té oberta el bar Dandy. De la vintena d’actes organitzats, l’Ajuntament ha destacat la calderada solidària organitzada per la Confraria de Sant Antoni, amb una recaptació de 1.282 euros; la de l’Esplai de la Gent Gran, de 500 euros; i la parada de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i l’Associació de Dones, amb una recaptació de 490 euros.