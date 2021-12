L’acord a què han arribat aquest mes els estats francès i espanyol per tal que Madrid agilitzi el procés d’homologació dels títols acadèmics de medicina perquè l’Hospital Comú de Cerdanya pugui contractar metges francesos amb la mateixa facilitat que els de l’Estat espanyol té com a objectiu resoldre una de les principals pedres a la sabata d’aquest equipament pioner a Europa pel seu transfronterisme.

Això és així perquè, segons han confirmat les autoritats polítiques franceses, actualment un professional de la medicina de l’Estat francès ha de superar un període de fins a divuit mesos abans les autoritats espanyoles no li reconeixen els títols que li permetin treballar a Puigcerdà, en un hospital que és a escassos metres de la frontera francesa, on exerceix habitualment. Tant és així que aquest acord és un dels principals objectius que té sobre la taula la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), que la setmana passada va celebrar precisament a la Cerdanya la seva reunió plenària anual. En aquest sentit, el director de la CTP, Jean-Louis Valls, va remarcar que aquest factor és «clau» per a la gestió equilibrada de l’Hospital de Cerdanya com a servei públic transfronterer perquè posaria en igualtat les condicions de contractació a un costat i altre de la frontera. En aquesta línia, Valls avisa que, «si un metge ha d’estar divuit mesos esperant que li convalidin els títols, la motivació pel canvi de destí se li esvaeix».

El director de la CTP, ens públic que inclou les administracions polítiques de les regions dels dos costats de la frontera entre les quals Occitània i Nova Aquitània de l’Estat francès, argumenta que aquest retard en el procés de contractació es produeix «a causa de l’homologació dels diplomes per part del ministeri espanyol; per això el nostre objectiu és solucionar aquesta problemàtica, de reduir el temps d’espera i aconseguir que el procés espanyol sigui idèntic al procés francès».

Actualment l’administració francesa preveu un termini d’homologació de titulacions universitàries estrangeres per treballar al seu sistema d’entre tres i quatre mesos. Aquest seria l’objectiu raonable que persegueixen els dirigents tant de la regió occitana com del mateix Hospital de Cerdanya. Valls estima, però, que l’èxit d’aquesta negociació no serà immediata sinó que, amb tota probabilitat, encara caldrà esperar uns anys l’entrada en funcionament d’un nou i més àgil sistema d’homologació per part d’Espanya: «El problema és que hi han d’intervenir els dos ministeris; nosaltres hem fet tot el treball jurídic de preparació per les trobades i ara, jo crec que estem davant un termini per assolir l’acord total d’uns dos o tres anys. Però el més important és que hem obert la via i que hem posat la solució sobre la taula».