El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat que preveu que l’ocupació turística durant els 16 dies d’aquestes festes, que van des del dia de Nadal fins al cap de setmana posterior a Reis, el 9 de gener, oscil·larà al voltant del 75 %. Aquest percentatge està condicionat pel nou escenari generat per les noves mesures i restriccions per evitar l’augment dels contagis, segons ha apuntat el mateix Patronat. En aquest sentit, la millor ocupació es registrarà en els establiments d’hoteleria situats a les proximitats dels centres hivernals i principalment pel cap de setmana de Cap d’Any. Així, dels 16 dies de les vacances el Patronat destaca que la setmana de Cap d’Any a Reis tindrà un comportament millor que la setmana de Nadal a Cap d’Any. Per al dia de Nadal i també per al diumenge 9 de gener, es preveu un percentatge d’ocupació baix. El gruix més important de turistes al Pirineu lleidatà arribarà a partir de diumenge, 26 de desembre, i la millor ocupació tindrà lloc del 29 de desembre fins al 3 de gener per poder gaudir del Cap d’Any. Els establiments d’hoteleria a la zona del Pirineu poden situar-se en una mitjana d’ocupació entre el 70 i el 80 % i amb puntes de plena ocupació a peu de pistes.