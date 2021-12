Els serveis bancaris a Bellver i la Batllia estan en vies de col·lapsar. En paral·lel al creixement de la construcció i el major moviment econòmic, les entitats bancàries estan abandonant el territori. Veïns de Bellver s’han mobilitzat amb una campanya que ha començat amb una recollida de signatures.

En els últims mesos el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha tancat l’oficina que tenia a Bellver derivant els clients de la zona a les que queden obertes a Alp i Puigcerdà. Igualment, l’oficina de La Caixa de Bellver ha reduït el personal i restringit l’horari d’atenció al públic seguint la política a tot el país, la qual cosa provoca llargues cues de clients molts matins. Els usuaris es queixen, a més, que el servei d’atenció telefònica que ofereix l’entitat no és eficient i generalment les seves demandes es queden sense resposta. A aquest fet s’hi suma el tancament real de l’oficina de Martinet, la qual tan sols s’obre amb cita prèvia de mitja hora com a màxim amb un gestor dos dies per setmana, de manera que els clients d’aquest municipi i els de la seva àrea d’influència, com ara Lles i Prullans, també han d’utilitzar la de Bellver. La Caixa ha confirmat que a partir del dia u de gener l’oficina de Martinet funcionarà a demanda. Davant d’aquesta situació, que afecta de manera especial la gent més gran, grup de veïns de Bellver ha iniciat una recollida de signatures per instar a la Caixa que recuperi l’horari habitual i una plantilla més ampla.