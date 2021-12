L’Ajuntament de Guils ha portat a terme un projecte d’obres i condicionament per arreglar i reforçar la seguretat del Local Social de Saneja, el qual va ser objecte durant l’estiu de l’atac de vàndals que el van malmetre. Segons han explicat el mateix consistori, l’actuació ha inclòs la instal·lació de nous tancaments de ferro així com la renovació de finestres i portes. L’Ajuntament espera que una vegada renovat aquest equipament públic, no torni a patir desperfectes per part de joves que trien l’espai per a fer-hi concentracions i botellots.

El projecte de restauració del Local Social de Saneja ha inclòs la substitució dels anteriors elements de fusta de les façanes frontals i laterals amb nous tancaments metàl·lics més segurs i, per sobre d’aquests elements, grans pintures murals de l’artista Maria Escobet. La pintora ha decorat les finestres i portes amb grafits de grans dimensions que ocupen tots els espais entre parets amb motius cerdans com ara prats, aus i cavalls. Amb aquests nous tancaments més resistents i amb grafits, el consistori espera que els brètols respectin l’espai, un dels més afectats per l’onada de bretolades que aquest any han patit diversos espais públics de la comarca. A l’estiu, aquesta zona de Saneja a patir constants atacs que van suposar el trencament de finestres, vidres i rètols així com la generació constant de brutícia. L’actuació sobre el Local Social de Saneja ha comptat amb un pressupost de 10.000 euros.