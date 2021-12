L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit prorrogar el termini per participar en la consulta popular sobre les dates en què es faran les obres de remodelació del ferm del carrer Major. L’equip de govern ha comunicat que les persones convocades poden seguir exercint el seu dret a vot fins al 15 de gener de 2022. Els votants poden escollir entre dues opcions: fer els treballs just després de Sant Jordi de 2022 o bé després de la Festa Major de la Seu d'Urgell. A la consulta hi poden participar els majors de 18 anys que estiguin empadronats als edificis que tenen façana al carrer Major, la Plaça Patalín, el carrer de Lluís de Sabater i el carrer de Fra Andreu Capella. Igualment, també poden votar-hi els titulars de les llicències d’activitats que tenen l'accés pels mateixos carrers i els titulars de llicències de parades de mercat al carrer Major. La consulta es fa a l’Espai Ermengol en horari de matí i tarda de l’Oficina de Turisme.