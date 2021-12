El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat la seva participació a la fira de turisme de Madrid, Fitur, dins l’estand de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme, el qual se situarà al pavelló set, estand 7B10-7B13. El Patronat participarà en la trobada a través de la marca «Ara Lleida» amb l’espai Pirineus, el qual inclourà les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès així com l’espai Terres de Lleida, amb les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, a més de Turisme de Lleida. El Patronat serà al saló, que se celebrarà del 19 al 23 de gener a Madrid, per «posar en valor la seva variada oferta de neu i de turisme actiu i esports d’aventura en un entorn a l’aire lliure, segur i poc massificat», segons han argumentat els seus responsables. La Cerdanya hi serà amb l’oferta dels seus cinc municipis lleidatans.