L’equip de govern municipal de Llívia té sobre la taula un projecte per traslladar l’Ajuntament de l’actual edifici al centre de la vila, davant de l’església, a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, a la part baixa de la població on hi ha la major part d’establiments comercials, de restauració i públics com ara les escoles i la zona esportiva.

L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha fet l’anunci d’aquest nou projecte clau en la gestió del municipi pels pròxims anys en el marc de la futura remodelació i ampliació del Museu de Llívia, situat actualment al mateix edifici consistorial. Així, Nova ha avançat que en aquest mandat que l'equip de govern vol deixar redactat el projecte del nou edifici consistorial a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquest sentit, des del govern municipal han remarcat que «el trasllat de les dependències municipals al nou edifici de la caserna es fa pensant, també, en l'ampliació del Museu que s'aprofitaria de la totalitat de l'espai de l'immoble consistorial actual». L’any 2009 l’Ajuntament i el ministeri de l’Interior de l’estat espanyol van arribar a un acord per la compra de l’edifici per 750.000 euros. El bloc va acollir durant molts anys la llar d’infants municipal, la qual ara ha quedat inclosa en la nova escola que ha fet el mateix Ajuntament. L’edifici de l’antiga caserna és un gran bloc unitari de planta baixa i tres pisos que multiplicarà les dependències municipals. L’estat espanyol i l’Ajuntament negociar durant anys la nova titularitat de l’equipament.