L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la suspensió del Parc de Nadal que s’havia de celebrar a la zona esportiva aquestes festes. L’esdeveniment, que aquest any, després d’una dècada, ja no s’organitzava de manera mancomunada entre els consistoris de Puigcerdà i Alp, no es podrà fer a causa de l’augment de contagis de la pandèmia a la comarca. Així, l’equip de govern de Puigcerdà ha argumentat que, «vista l’evolució de la pandèmia de la covid-19, i tenint en compte que el Parc de Nadal de Puigcerdà es fa en un recinte tancat, aplega un gran volum de nens i nenes, col·lectiu que, en bona part, encara no està vacunat, i es genera molta interacció entre els assistents, l’Ajuntament de Puigcerdà ha considerat que el més prudent és suspendre aquesta edició del Parc de Nadal». Però el consistori també ha remarcat que sí que se celebraran la resta d’activitats, la majoria relacionades amb l’arribada dels Reis.