L’Ajuntament d’Alp ha aturat les obres de remodelació del carrer Mancomunitat durant aquestes festes de Nadal a fi i efecte que no esdevinguin un problema per a la circulació de vehicles al poble mentre hi ha la punta turística. L’aturada dels treballs ha permès reobrir parcialment l’avinguda amb un dels nous vials del que ha de convertir-se en un dels espais de passeig i comunicació clau al centre d’Alp.

L’equip de govern municipal ha decidit obrir un tram del nou carrer amb dos sentits de circulació i ha anunciat que, passades les vacances de Nadal i Reis, els equips d’operaris reprendran les obres per culminar el segon vial de l’avinguda. Això ha permès als veïns i visitants copsar com quedarà el nou disseny urbanístic del carrer Mancomunitat i, alhora, estrenar la fórmula de voreres més amples i entorn pensat per al passeig. L’objectiu de l’actuació és aprofitar millor l’espai ample del carrer, perquè fins ara presentava una mitjana central de gespa que no tenia cap ús.

En aquest sentit, l’equip de govern ha plantejat un disseny nou de l’avinguda amb més espai per als vianants, més places per aparcar i una nova àrea de parc d’oci. D’aquesta manera, el carrer establirà una continuïtat urbanística amb el paviment per passejar del nucli antic i, així, quedaran enllaçat l’entorn del centre i l’església amb el del poliesportiu i el parc. Les obres tenen un pressupost d’uns 300.000 euros, que inclou una aportació de la Generalitat.