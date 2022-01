Puigcerdà ha rebut el patge reial que durant els dies previs a la festivitat de Reis recollirà les cartes dels infants de la vila i la Cerdanya. El patge Fumera i l’Estel de Nadal han establert un campament itinerant que fins avui atendran les famílies. Aquest dimarts dia quatre seran al Local Social d’Age a les dotze del migdia i a les sis de la tarda al barri de l’Incasol de Puigcerdà.

Segons han recordat des de l’Ajuntament, «en Fumera és un patge de la mitologia catalana típic de la Catalunya Nord i de bona part de la província de Girona. És una figura popular que tradicionalment arribava i se n’anava de cada llar per la fumera o xemeneia, talment com el fum, per la llar de foc. Se’l representa com un ésser amb set ulls al cap per fer d’espieta pels Reis d’Orient, als quals explica si els infants han estat bons nens i s’han portat bé per ser dignes de rebre un present o si els han de deixar carbó per tal de recordar-los que corregissin el seu mal comportament».