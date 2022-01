La Seu d’Urgell ha decidit celebrar de manera virtual i individualitzada, com l’any passat, la cursa Sant Silvestre memorial Marc Peña Turet, la qual arriba aquest any a la XIII edició. A causa de la situació sanitària actual, l’Ajuntament ha decidit posposar-la per a més endavant. Tot i això, des de l’organització, en tot moment, s’ha volgut continuar amb la tradició per tal de seguir mantenint l’esperit viu de la popular la cursa, i, per tant, per aquests dies de Nadal, es recupera el format virtual de l’edició anterior, segons han remarcat els seus responsables.

Així, la situació actual generada per la covid-19 ha obligat a redissenyar la cursa a un format virtual per tal d’evitar possibles aglomeracions de gent i vetllar per la salut de les persones en un esdeveniment que cada any acostumava a ser multitudinari, arribant a superar els 2.000 inscrits. Els participants han de recórrer 3,6 quilòmetres de la cursa quan vulguin.