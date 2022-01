Després d’uns dies en què els patges Fumera i l’Estel de Nadal han muntat els seus campaments a la vila i als nuclis agregats del terme municipal, els Reis arribaran a la capital de la Cerdanya a primera hora de la tarda. En aquests dies previs els patges fins i tot han rebut els infants confinats del municipi en videotrucades que ha gestionat el mateix Ajuntament. La comitiva sortirà a les sis de la tarda de la plaça de l’Estació per iniciar la tradicional ascensió al nucli antic per l’avinguda de Catalunya.

Els tres reis, acompanyats dels patges que han estat recollint les cartes fins avui, recorreran els carrers del nucli antic i el centre comercial per acabar a la plaça de l’Ajuntament, des d’on saludaran els assistents des de la balconada. El discurs del patge als veïns congregats és un dels moments més esperats de la jornada perquè el representant dels mags repassa, sovint amb ironia, alguns dels fets viscuts en els darrers dotze mesos. Després de ser rebuts per les autoritats i expressar als puigcerdanesos les seves impressions sobre l’any 2021, la comitiva es dirigirà a a l’església parroquial de Sant Domènec. Si la renovació constant de les mesures sanitàries no ho impedeixen a última hora, a l’interior del temple del Passeig 10 d’Abril els reis rebran els infants que s’hi vulguin acostar i els entregaran regals. La previsió del consistori és que l’operació de rebuda als mags finalitzi al voltant de les nou del vespre. Aquest any l’Ajuntament de Puigcerdà ha suspès la celebració del Parc de Nadal a causa de la pujada dels contagis de l’anomenada sisena onada de la pandèmia. Per aquest motiu, els infants i les famílies de Puigcerdà han tingut menys oportunitats d’entregar les cartes.